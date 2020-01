SANITÀ

BELLUNO Dopo i 100 genitori no-vax bellunesi finiti sotto inchiesta nell'indagine della Procura di Belluno, ora tocca ai vertici delle scuole. Sono 30 gli indagati, tra dirigenti di scuole pubbliche e legali rappresentanti di scuole private dell'infanzia, nel nuovo filone dell'indagine voluta e coordinata dal procuratore bellunese Paolo Luca. L'inchiesta non è ancora chiusa: l'ipotesi di reato per tutti è omissione di atti di ufficio. Insomma i dirigenti scolastici degli istituti con bimbi no-vax non avrebbero vigilato bene sulle autocertificazioni sugli obblighi vaccinali, che sono state presentate dai genitori al momento delle iscrizioni, ammettendo i bambini alle lezioni. «In ballo c'è la salute pubblica», sottolinea i procuratore Luca, che primo e forse unico tra tutti i suoi colleghi d'Italia ha avviato l'indagine sulle autocertificazioni vaccinali.

L'indagine lunga e complessa è iniziata nell'ottobre 2018, quando il procuratore Luca delegò i carabinieri dei Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) di Treviso (competente anche su Belluno) a passare sotto la lente, uno ad uno, gli atti presentati agli uffici scolastici per le iscrizioni. I controlli richiesti nel Bellunese riguardavano gli iscritti dalla quinta elementare, a scendere fino alla scuola dell'infanzia e agli asili nido. Si parla di oltre 10mila autocertificazioni, solo per primarie e scuola di infanzia.

IL PRIMO FILONE

Furono 100 i genitori bugiardi smascherati dalla Procura, indagati per falso dopo l'autocertificazione presentata al momento dell'iscrizione dei figli minori a scuola. Avevano detto che i bimbi erano in regola con l'obbligo vaccinale. In realtà non era così, come accertato dai Nas, e finirono nei guai. Il procedimento si è chiuso con il decreto penale di condanna in cui i 15 giorni di reclusione, il minimo della pena, richiesta e ottenuta dalla Procura, è stata convertita in pena pecuniaria di 1.125 euro ciascuno, per un conto totale di 112mila 500 euro per i 100 genitori. Molti hanno pagato, altri si sono opposti alla condanna e sono pronti a dimostrare la loro innocenza in un processo.

IL SECONDO FILONE

Dopo i genitori, l'inchiesta si è allargata ai dirigenti scolastici. Trenta sono ora nei guai. Sono di scuole di tutta la provincia, dalla Valbelluna fino al Cadore. «Sono stati identificati tutti poco prima di Natale - spiega il procuratore di Belluno, Paolo Luca - e sono finiti in un unico fascicolo, che è ancora in fase di indagine». A dare la notizia ieri infatti non è stata la Procura, ma il sito del Ministero della Salute: «I responsabili delle scuole avevano omesso di allontanare gli alunni, tra i 3 ed i 6 anni, non vaccinati e quindi carenti del requisito di accesso alla scuola che, per ragioni di igiene e sanità, doveva essere compiuto senza ritardo». Il rinvio a giudizio per questi dirigenti scolastici non è scontato: il reato che viene contestato, che prevede la reclusione fino a due anni, richiede il dolo. Insomma bisognerà accertare se questi rappresentanti scolastici lo abbiano fatto di proposito. Ipotesi poco probabile.

L'EX PROVVEDITORE

«So che erano state fatte queste acquisizioni di atti da parte dei Nas nelle scuole - spiega l'allora dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, Gianni De Bastiani - poi però non ho conoscenza delle indagini. Dico solo questi poveri presidi: si trovano tra l'incudine e martello. È vero che c'erano delle circolari ben precise del Ministero e che le autocertificazioni andrebbero controllate, ma non sempre nelle segreterie c'è il personale in grado di farlo. C'è una lunga lista di adempimenti e il preside, che deve seguire anche la didattica, si trova a dover seguire anche queste carte e burocrazia».

Olivia Bonetti

