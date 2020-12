IL RETROSCENA

VENEZIA L'arco alpino ci spera ancora e la dorsale appenninica gli va a ruota. Ieri gli assessori al Turismo, o allo Sport, di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, con il sostegno anche dell'Abruzzo, hanno annunciato la loro proposta: consentire l'apertura degli impianti di risalita, durante le festività natalizie, almeno agli ospiti degli alberghi e delle seconde case. A sorpresa, però, l'iniziativa ha rischiato di causare un incidente diplomatico a Marghera: «Questa ipotesi è il minimo sindacale, ma non è la base della trattativa fra le Regioni e il Governo», ha puntualizzato infatti il presidente Luca Zaia, evidentemente irritato all'idea di dover intavolare di lì a qualche ora un negoziato con Roma dando l'impressione di partire già rinunciatario.

UNA SOLUZIONE

La nota congiunta del veneto Federico Caner, del friulgiuliano Sergio Bini e dei loro colleghi è stata diffusa poco prima delle 13. «Se consentiamo l'acquisto degli skipass solo a chi ha pernottato in una struttura ricettiva o in una seconda casa hanno argomentato gli assessori saremo in grado di sapere con precisione il numero degli avventori per ogni giorno e in questo modo potremo gestire al meglio l'afflusso e il deflusso agli impianti di risalita. Si tratta di una soluzione ragionevole, da adattare alle esigenze di ciascun territorio. Il Governo ci ascolti, consenta l'apertura degli impianti di risalita con questo criterio e permetta la mobilità regionale».

I TEMPI

A quell'ora era in pieno corso la consueta diretta televisiva e social di Zaia, il quale non ha potuto nascondere un certo disappunto per la scelta dei tempi: alle 17, infatti, era in programma il primo dei due confronti con l'esecutivo (il secondo è in agenda per stamattina alle 10). «Ben venga l'idea degli assessori ha precisato ma questa non è la posizione delle Regioni sugli impianti di risalita. Hanno messo nero su bianco una preoccupazione vera, ma io sul tavolo voglio portare il tema degli assembramenti. In sostanza gli assessori dicono ai ministri: male che vada, autorizzate almeno lo sci per chi pernotta. Definiamola una clausola di salvaguardia, il minimo sotto il quale è impossibile scendere, ma non la base della discussione». Sarebbe un errore tattico, ha fatto capire il governatore, come insegnano tutte le trattative: si parte da una richiesta alta, perché ad abbassare le pretese si fa sempre in tempo.

GLI ALBERGATORI

Ad ogni modo gli assessori hanno pensato a questa possibilità dopo aver constatato la mancanza di coordinamento a livello europeo, con la Svizzera già aperta e l'Austria in procinto di aprire. «La nostra proposta non è legata agli aspetti ludici dello sci e dello svago della settimana bianca ma, al contrario, deriva da un'attenzione particolare al mondo del lavoro e all'occupazione che l'industria dello sci genera sui nostri territori montani», hanno sottolineato i rappresentanti delle Regioni, alludendo alla stima di 20 miliardi di euro nella quantificazione dell'indotto complessivo. Peraltro gli assessori hanno incassato il supporto di Confturismo Veneto, con il presidente Marco Michielli: «Per l'ennesima volta si dimostra che la vicinanza delle Regioni autonome, e non, alle esigenze della popolazione e dell'economia marciano a una velocità diversa da quella a cui viaggiano le istituzioni romane. Bene hanno fatto gli assessorati di tutte le Regioni alpine a unirsi per formulare una proposta che riteniamo seria e soprattutto praticabile, che dia garanzie sotto il profilo sanitario consentendo contemporaneamente la sopravvivenza delle imprese». I territori sono in ansia, come ha confermato Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d'Ampezzo: «La stagione invernale è molto lunga, ma c'è la consapevolezza che il Natale incide molto, circa il 35% del fatturato viene fatto in questo periodo. Per questo siamo preoccupati degli accadimenti, e delle decisioni, qualche volta difficilmente comprensibili, che potrebbe prendere il Governo».

