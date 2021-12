Non parliamo più come prima. E capita di sentire, su un autobus o al bar, dialoghi del tipo: «Ho fatto il booster», «In quale hub?», «Quello più lontano dal mio ufficio, che ormai è un cluster». Così si parla al tempo della quarta ondata e della terza dose, perché ogni nuovo attacco del virus e ogni nuova campagna di vaccinazione si portano dietro, oltre ad alcune delle eredità linguistiche delle stagioni precedenti, le loro nuove parole per descrivere e per contrastare la situazione che cambia. L'espressione Omicron quando non esisteva questa variante - e variante è parola ormai che svetta in maniera preoccupante e si spera che dalla Delta non si arrivi a troppe altre lettere greche nella moltiplicazione dei vari filoni del morbo - poteva far pensare al prototipo di un telefonino o al titolo di un film di fantascienza. Ma poi non più: «Tuo zio si è preso la Delta o l'Omicron?», si sente dire qui e là, e non si parla del modello di un'auto. E comunque all'interno della neolingua da Covid, e già Coronavirus non si usa quasi più, i ricambi lessicali sono veloci. Chi dice più paziente zero o immunità di gregge o autocertificazione o Dpcm? E qualcuno ricorda ancora il fonema Astrazeneca? Prima, tra specialisti, ma col Covid si sentono specialisti un po' tutti, si sentiva dire addirittura questo termine un po' astruso: citopenia, ossia calo di piastrine dovute all'Astrazeneca. Ma sembra passato un secolo, e non meno di un anno, da allora.

INGLESISMI

Fino a qualche tempo fa, quando c'erano i lockdown, l'espressione lockdown - e nessuno che lo chiamava confinamento - era di gran lunga la più usata per indicare una condizione vissuta e un repentino stravolgimento della libertà di uscire di casa e di lavorare nei luoghi di lavoro. Ora si utilizza lockdown più che altro per allontanarne il ritorno, per evocare una punizione da evitare, per descrivere un incubo possibile ma riferibile più al passato che al presente o al futuro: fare di tutto per scongiurare nuovi lockdown, questa la frase che vola di bocca in bocca e che domina soprattutto nel linguaggio politico-istituzionale. Lockdown è più parola-spauracchio che parola-realtà, e si preferisce pronunciarla il meno possibile, mentre stato di emergenza ormai lo dicono pure i bambini. I quali non avevano mai sentito pronunciare la parola assembramento e ora gli è toccata accettarla nel lessico familiare, magari storpiandola in assemblamento, pur non essendo un termine adatto ai più piccini. Così come non dovrebbe esistere nel linguaggio comune, ma solo in quello degli specialisti, l'infodemia eppure quando si va a prendere un caffè con le altre mamme e gli altri papà dopo aver accompagnato i figli a scuola si sentono discorsi del tipo: «Ormai il contagio è tutto un problema di infodemia». E solo qualcuno ha il coraggio di esclamare: «Infodemia o infodetua?».

I tecnicismi - esempio: «Va capito il conctat tracing» - diventano slang nelle conversazioni al tempo del contagio infinito. Quello in cui l'indice Rt ha sostituito nella neolingua quello che era lo spread nella comunicazione pubblica, perfino da bar, qualche anno fa. E se fino alla terza ondata si diceva solo Green pass, ora c'è il suffisso Super davanti al certificato verde. Resiste il tampone - sia in versione rapida, molecolare e casalinga - ma il Super green pass ha conquistato una posizione egemonica nel vocabolario. Dove spicca la dicotomia: sintomatico/asintomatico. Ma c'è chi si spinge fino all'obbrobrio grammaticale del paucisintomatici, per indicare gli infetti che hanno appena un po' di mal di testa.

Perde punti la dad (ma i contagi scolastici in crescita non la mandano nel macero delle parole ingiallite) e resiste smart working anche se, per immunizzarsi rispetto al contagio inglese della lingua di tutti, basterebbe chiamarlo - ma proprio non ci si riesce - lavoro da remoto. E ancora: quando nel mondo di prima si sentiva la parola pillola si pensava automaticamente a quella per la pressione o a quella contro le nascite indesiderate. Mentre adesso, nelle cene di Natale, chi sente il suono pillola sappia che serve a intendere la pillola Covid Paxlovid che nelle prime sperimentazioni sembra funzionare contro le diverse varianti. A proposito: variante nasce nella notte dei tempi come parolone multiuso, ma adesso è diventato un sostantivo di cui si è appropriato in esclusiva il Covid. La quarantena da due anni in qua, tra un'ondata e l'altra, non perde posizioni sulle nostre labbra. Così come la dose che è diventata plurale e non esiste più slegata dalla numerazione: «Io sono alla terza dose, tu fermo alla seconda?». Oppure: «Ci sarà solo la quarta e poi basta, o faremo una dose ogni anno chissà per quanto tempo?».

PAURE

Il coprifuoco ormai è sparito quasi (ma appena si affaccia su qualche bocca, sparge il terrore) e la parola gettonatissima è restrizioni (chi non le rispetta è un covidiota, sinonimo di No vax o di No pass). La new entry è la flash survey, l'analisi sui dati Omicron. E mentre tutto rischia di restringersi sempre di più, l'unica cosa che si espande e che si rinnova continuamente è il vocabolario della pandemia. Sta diventando troppo pesante e non è affatto un bene.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA