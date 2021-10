Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Non pagherò i tamponi ai dipendenti non vaccinati. Se lo facessi, penalizzerei quelli che, invece, il vaccino lo hanno fatto. Non sarebbe giusto». Bruno Vianello, presidente della Texa, azienda trevigiana leader del settore dell'elettronica, ha le idee chiare: il Green pass serve. E serve essere rigorosi.Vianello, quanti sono i non vaccinati nella sua azienda?«Il numero esatto non posso saperlo. Posso fare una stima: penso una decina su...