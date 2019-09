CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non mi hanno ferita, mi hanno fatto solo un po' irritare». E fa una bella risata, Teresa Bellanova, un po' stanca ma in gran forma, protagonista suo malgrado della polemica d'inizio governo per il suo abito blu elettrico al giuramento al Quirinale («elettrico come il mio stato d'animo», ha twittato zittendo i leoni da tastiera che le si erano avventati contro). A Zagarolo per una tavola rotonda su lavoro e sviluppo fissata prima di sapere del Conte bis, è tutto uno stringerle le mani, una pioggia di complimenti. Insomma, alla fine quasi...