«Non mandateci più corrieri di colore» Azienda nella bufera

LA POLEMICABRESCIA Nell'azienda che ha il colore nel nome non c'è spazio per il nero. «Chiediamo tassativamente, pena interruzione di rapporto di fornitura con la vs Società, che non vengano più effettuate consegne utilizzando trasportatori di colore e/o pakistani, indiani o simili». Il diktat razzista è stato inviato via mail ad un fornitore, dalla Chino Color srl, azienda di Lumezzane, nel Bresciano, il cui proprietario finito nella bufera, Federico Becchetti, si è chiuso nel silenzio. «Nulla da dire. Arrivederci» è il messaggio...