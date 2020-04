«Non lo nascondo siamo un po' in trincea. I prezzi stanno aumentando e anche i progetti che avevamo in cantiere per uno sviluppo della nostra azienda probabilmente, dovremmo rivederli. Da noi vengono solo i clienti del paese, entro i confini comunali. Rispetto al passato tutta un'altra cosa. Ci siamo inventati anche la consegna a domicilio ma in un'area prestabilita con alcuni paesi del circondario».

Mara Longhin, insieme alla sorella Sonia con i rispettivi mariti, è la titolare de La Vaccheria, fattoria e impresa lattiero-casearia, nota per la produzione di latte (Lo consegniamo per Grana Padano), latticini, formaggi e gelati fatti in proprio, a Campagna Lupia in provincia di Venezia.

Come ve la cavate in questo periodo?

«Non è per nulla semplice. Dobbiamo gestire 600 ettari di terreno dove alleviamo 150 vacche, di queste un'ottantina per la mungitura, il resto in stalla. Ma se la produzione funziona, quello che aumenta sensibilmente è la materia prima. Principalmente il costo della farina di soia per l'allevamento. Ma non solo, ci sono pure le manutenzioni e i trasporti. Si va avanti ma con grandi sacrifici».

Cosa riserverà il futuro?

«L'importante è non fare troppi debiti. Probabilmente accantoneremo alcuni progetti di sviluppo che prevedevano alcune migliorie alle stalle. Non sarà facile la ripresa, ma siamo qui e ci daremo da fare per noi, per i nostri figli e per il senso di appartenenza che ci lega a questa comunità e al nostro territorio»

