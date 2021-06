Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Non indossarla all'aperto sì, lasciarla a casa decisamente ancora no. È questo, in estrema sintesi, il nuovo rapporto che gli italiani instaureranno con le mascherine. Il dispositivo di sicurezza infatti, ormai da tempo diventato simbolo di questa emergenza sanitaria, a partire da oggi non è più obbligatorio. Solo all'aperto però, e anche con delle eccezioni. Nel caso in cui sia impossibile rispettare le distanze di sicurezza ad esempio,...