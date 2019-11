«Non ho compassione per i veneti», bufera sul prof

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FERRARA «Non provo nessuna compassione per Venezia o per i veneti», il Veneto è «la regione con la più alta evasione fiscale» e la Lega «governa da 30 anni, rubando o permettendo la corruzione». Lo ha scritto in un post apparso sul proprio profilo Facebook, Gianfranco Franz, professore all'università di Ferrara. La Lega lo ha subito querelato. «Quel post è un misto di falsità e offese gratuite alla Lega - ha detto Lorenzo Fontana, vicesegretario federale e commissario della Liga Veneta - a tutti i veneti e soprattutto ai veneziani,...