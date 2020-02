LA STORIA

ROMA Ha la febbre, 37.7, ma è solo influenza. Il test ha confermato: non c'è il coronavirus. Niccolò, 17 anni, studente di un liceo di Udine che vive a Grado (Gorizia) ieri mattina ha comunicato la bella notizia ai genitori via Skype. «Ci ha detto che sta bene, ora siamo più tranquilli», spiegano. La nonna davanti alle telecamere ha aggiunto: «Siamo molto felici, appena possibile potrà tornare, per tutta la notte siamo stati agitati in attesa dei test».

Domenica, quando l'aereo inviato dallo Stato italiano a Wuhan per recuperare i nostri connazionali, è ripartito con destinazione Pratica di Mare, Niccolò è rimasto a terra, deluso. Aveva la febbre, le autorità cinesi hanno spiegato che non poteva partire.

D'altra parte, non si poteva rischiare che, in caso di contagio, il coronavirus potesse essere trasmesso agli altri passeggeri. «Sto bene, non preoccupatevi, qui mi aiutano, vorrà dire che dovrò restare qualche giorno in più, era destino» ha detto sempre via Skype Niccolò ai genitori (il padre è operaio, la madre casalinga, ha un fratello più grande). L'Ambasciata italiana gli ha messo a disposizione un appartamento, in attesa che scenda la febbre, due donne lo assistono.

Lui era in Cina da agosto per un progetto di studio all'estero di Intercultura. «Qui a Grado ci conosciamo tutti, siamo felici che Niccolò potrà tornare», racconta l'assessore Fabio Fabris; la senatrice della Lega, Raffaella Marin, anche lei di Grado, spiega: «La Farnesina si prende cura di lui, è un ragazzo in gamba». Organizzare il rientro non sarà semplice: si trova in zona rossa. All'Unità di crisi della Farnesina stanno studiando un piano per portarlo dove c'è un aeroporto aperto, dunque fuori dalla zona rossa, e farlo arrivare in Europa.

