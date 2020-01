Non gli accreditano il reddito di cittadinanza Sfascia l'ufficio postale

IL CASO

PIOVE DI SACCO (PADOVA) Panico ieri mattina all'ufficio postale di via Zabarella a Piove di Sacco. Un cittadino marocchino di 39 anni, non trovando nel suo conto corrente l'accredito del reddito di cittadinanza, ha dato in escandescenze e ha distrutto la filiale, provocando danni per 100mila euro. A.A., il protagonista, da 15 anni è in Italia e non ha particolari precedenti penali alle spalle. È successo tutto attorno alle 12,30. Le Poste, dopo un primo sopralluogo effettuato dai tecnici hanno quantificato l'ammontare ingentissimo dei danneggiamenti, che però potrebbe essere addirittura superiore.

ALLO SPORTELLO

Appena arrivato allo sportello, il trentanovenne ha chiesto alla dipendente come mai non ci fosse ancora l'accredito sul conto. L'impiegata, che ha subito notato come il cliente nordafricano fosse visibilmente alterato, gli ha spiegato che, probabilmente a causa delle recenti festività, c'era un ritardo di qualche giorno. Serviva solo un po' di pazienza e tutto si sarebbe sistemato. Ma l'uomo è letteralmente impazzito: «Voglio i miei soldi, devo fare la spesa, non ho un euro nel conto - ha riferito - datemi quello che mi spetta». La situazione all'interno degli uffici si è fatta difficile e gli altri clienti, impauriti, hanno capito che da un momento all'altro poteva accadere qualcosa di grave. Il direttore ha pensato bene di contattare il 112. L'uomo nel frattempo, ormai fuori controllo, ha cominciato a colpire con calci e pugni tutto ciò che aveva davanti. Ha sfondato due vetrate esterne, ha seriamente danneggiato il postamat, ha gettato a terra computer e postazioni utilizzate solitamente dai clienti per effettuare le operazioni. Ed è stato un caso che nessuno si sia fatto male. Quando sono arrivati i carabinieri l'energumeno non ha opposto alcuna resistenza. Forse, in un attimo di lucidità, ha capito di averla combinata grossa. I militari dell'Arma, dopo essersi sincerati che non necessitasse delle cure del pronto soccorso, l'hanno accompagnato in caserma.

DOPPIA DENUNCIA

Qui A.A. ha riferito di attraversare un momento economico difficile e di non aver la liquidità per andare avanti. Si è detto, tuttavia, pentito per ciò che aveva poco prima commesso. Parziali giustificazioni che non gli sono certo evitato una doppia denuncia per danneggiamenti ed interruzione di pubblico servizio. Subito dopo il sopralluogo dei carabinieri l'ufficio postale di via Zabarella è stato chiuso al pubblico. Riaprirà soltanto domani mattina se le ditte specializzate riusciranno a tempo di record a sostituire le apparecchiature distrutte dall'esagitato. Essendoci problemi di sicurezza, con le vetrate fuori uso e il postamat danneggiato, Poste Italiane ha anche contattato la vigilanza per monitorare la struttura soprattutto durante gli orari notturni. I testimoni dei venti minuti di follia sono usciti dalle Poste sotto choc. Hanno riferito di non aver mai assistito ad una cosa del genere. Le riprese con i danneggiamenti causati da A.A. sono rimaste immortalate nelle telecamere a circuito chiuso della filiale di via Zabarella. Ora i filmati verranno analizzati dai carabinieri che indagano sull'accaduto. L'uomo è risultato negativo sia all'alcol test, che alle analisi che rilevano la presenza di stupefacenti nel sangue.

Cesare Arcolini

