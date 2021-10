Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Confermate dalla Cassazione le due condanne a 3 anni per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due aretini condannati per tentata violenza sessuale di gruppo in relazione alla morte diMartina Rossi, la studentessa ventenne genovese deceduta il 3 agosto 2011 precipitando dalla terrazza del sesto piano dell'hotel Santa Ana a Palma di Maiorca mentre, secondo l'accusa, cercava di fuggire da un tentativo di stupro. E la decisione dei...