Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, è fiducioso: dice che la campagna vaccinale non può essere interrotta. E guarda a Cina e Russia.

Presidente, quanti vaccini arriveranno?

«Da quanto ci è stato prospettato nel primo trimestre 2021 la fornitura a livello nazionale di vaccini AstraZeneca scenderà da 8 milioni a 3,4 milioni, per la precisione 2.310.000 a febbraio e 1.100.000 a marzo. Di Moderna dovremmo avere 100mila dosi a gennaio, 650mila a febbraio, 570mila a marzo, per un totale di 1,3 milioni. Quanto a Pfizer si parla di 1,8 milioni a gennaio, 3.360.000 a febbraio, 4.760.000 a marzo. Contando le 480mila dosi di Pfizer di dicembre, arriviamo a poco più di 15 milioni di dosi».

Siamo certi di queste forniture?

«C'è un grande punto di domanda. Dobbiamo fare di tutto per non essere vittime di questi colossi farmaceutici, non può essere dimenticato che dietro alla vaccinazione c'è un piano di organizzazione: se salta una fornitura, si inceppa la macchina».

Il Veneto avrà le forniture promesse?

«La consegna dovrebbe avvenire martedì 26 gennaio. Devono darci 50.310 dosi: 24.570 della scorsa settimana con il riequilibrio concordato e 25.740 che è la fornitura settimanale decurtata del 29%».

Sicuro? Pfizer ha annunciato ulteriori tagli.

«Ci hanno detto che le 50mila dosi di Pfizer sono confermate».

Chi vaccinerete?

«Con le fiale di Moderna di cui questa settimana attendiamo 5.400 dosi si faranno solo prime vaccinazioni. Con Pfizer solo richiami».

Siamo comunque sotto soglia rispetto al piano vaccinale.

«Sono stato il primo a dire di prendere in considerazione i vaccini prodotti da Cina e Russia. Adesso il ministro della Salute ha detto che va bene purché ci sia il via libera di Ema, l'agenzia europea per il farmaco».

Cosa succederà se nel frattempo i colossi farmaceutici non manterranno le forniture annunciate?

«Io spero che Pfizer ci dia i vaccini e, anzi, aumenti la fornitura delle dosi. Poi, per il secondo trimestre 2021, dovrebbe arrivare il vaccino di Johnson & Johnson, si parla di 14.800.000 dosi. Non sono nella stanza dei bottoni, però mi rifiuto di pensare che si sia creata tutta questa aspettativa e poi le multinazionali interrompano le forniture. Noto anche un eccesso di zelo nei confronti dell'Europa, io dico che bisogna fare squadra. La Germania si sta muovendo per conto proprio, dell'Ungheria abbiamo visto lo strappo con l'autorizzazione al vaccino russo, insomma, non è che siano tutti così compatti. Io spero che anche l'Italia occupi tutti gli spazi possibili legittimamente».

Dopo settimane in Veneto il numero dei contagi è sceso sotto quota mille. Possiamo dire che il peggio è passato?

«Il numero assoluto dei contagi non mi dice niente, a me interessa l'incidenza dei positivi sui tamponi fatti e qui posso dire che siamo tra il 2 e il 4 per cento e comunque sempre sotto la media nazionale».

Venerdì prossimo il Veneto diventerà giallo?

«Attendiamo la classificazione da parte del Cts, il Comitato tecnico scientifico e dell'Iss, l'Istituto superiore di sanità. Bisognerà vedere come saranno i parametri. Mi auguro che nessuno abbia pensato che la classificazione in una o in un'altra fascia dipenda da scelte politiche».

I segnali di un miglioramento ci sono. Può bastare per sperare in un upgrade dall'arancione al giallo?

«Aspettiamo ancora qualche ora, tra martedì e mercoledì avremo l'aggiornamento dei dati della nostra regione».

Commercianti e pubblici esercenti scalpitano, dicono che i dati della settimana scorsa avrebbero dovuto sortire un verdetto giallo.

«Quella degli operatori economici è una protesta legittima e comprensibile. Ribadisco, però, che la classificazione che ci viene data non è decisa a Venezia, la stabiliscono a Roma».

Sui dati che fornisce la Regione Veneto.

«La pressione ospedaliera era alta, aspettiamo l'aggiornamento e su quello si deciderà sia per l'attribuzione del colore al Veneto che per l'apertura della scuola».

Sulla scuola pende la decisione del Tar. La Regione è sempre propensa a riaprire il 1° febbraio?

«Vedremo i dati epidemiologici, si pronuncerà il Dipartimento della Prevenzione».

Lei cosa prevede?

«Nessuno ha la sfera di cristallo, è vero che i dati del Veneto sono incoraggianti, c'è un calo costante della curva dei contagi e spero non ci siano più morti. Ma so una cosa: le restrizioni calano solo se tutti rispettano le regole».

Alda Vanzan

