«Non era lui a guidare l'Audi gialla» Assolto l'unico in cella della banda

LA SENTENZAVENEZIA Non c'è prova che ci fosse lui a bordo dell'Audi gialla utilizzata in provincia di Padova e Vicenza per una rapina e due furti in abitazione. La Corte d'appello ha assolto, ieri sera, Vasil Rama, il trentottenne di nazionalità albanese accusato di essere l'autista della banda che per mesi, nel 2016, seminò il panico nelle strade del Nordest, tra fughe a folle velocità e corse in contromano in autostrada. La sentenza è stata emessa dalla prima sezione penale, a conclusione di una lunga camera di consiglio: per...