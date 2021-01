Non è una minaccia, semmai una promessa: «Se il teatro Ariston apre i battenti per il festival della canzone di Sanremo, io il giorno dopo apro il Goldoni di Venezia, il Verdi di Padova, il Del Monaco di Treviso. Personalmente andrò ad aprire i cancelli». Giampiero Beltotto, 66 anni, romano di nascita, veneto di adozione, un curriculum che va dalla Rai a L'Indipendente fino agli incarichi di portavoce di Luca Zaia quand'era ministro all'Agricoltura e poi capo ufficio stampa della Regione, nonché direttore della comunicazione della Fenice, è il presidente del Teatro Stabile del Veneto, una delle più prestigiose istituzioni culturali venete. Ma i teatri, alla pari dei musei, sono chiusi da mesi. Con una differenza: da oggi i musei nelle aree gialle potranno riaprire, i teatri - come i cinema, le piscine, le palestre - no. Sipari abbassati che aumentano la difficoltà di una città, come Venezia, che senza turismo si sta svuotando e desertificando.

Presidente Beltotto, Venezia è vuota: prima l'Aqua Granda, poi il Covid, turisti non ce ne sono più, le attività economiche sono in ginocchio. Questa crisi non può essere l'occasione per ripensare le fondamenta economiche della città?

«Intanto una premessa. Ci sono delle categorie che, senza gli oltre 20 milioni di turisti all'anno, stanno soffrendo molto, hanno bisogno di aiuti e di solidarietà. Ha ragione il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, quando dice che non ci si può limitare a dire che servono ristori: i ristori vanno dati, nel momento in cui li annunci devono esserci, immediati».

Il sindaco Brugnaro ha dato una lettura diversa di Venezia vuota, dice che, anche se non si vede, la città sta lavorando. Voi state lavorando?

«Non si può che essere d'accordo con il sindaco. Il Teatro Goldoni, una delle più grandi istituzioni culturali della città, sta lavorando e sta progettando. Abbiamo firmato 300 contratti con altrettanti attori, registi, operatori. Stiamo rifacendo la sala del Goldoni, convinti che Venezia sia la gemma della corona: quando tutta l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 sarà conclusa, si dovrà ripartire con Venezia al centro del progetto artistico 2021-2024 del Teatro Stabile del Veneto. E sarà un progetto internazionale».

In che senso?

«Se il Teatro La Fenice è ancorato al centro della città e al grande flusso turistico, noi saremo il grande progetto tra Venezia, Padova, Treviso».

Però intanto siete fermi.

«Non abbiamo il pubblico in sala, ma non siamo fermi. Non potendo aprire i nostri teatri, durante le feste natalizie sulla piattaforma digitale Backstage abbiamo avuto 130mila visualizzazioni dei nostri spettacoli, di cui solo 40mila con il concerto di Capodanno. Numeri straordinari».

Il Veneto è stato promosso in zona gialla, ma i teatri restano chiusi. Previsioni?

«Noi siamo pronti, ci diano una data e il giorno dopo apriamo. Se c'è un posto sicuro, quello è il teatro. La Mostra del cinema di Venezia ha dimostrato che il festival in sicurezza si può fare».

Cosa pensa del festival di Sanremo? Pare lo facciano senza pubblico.

«Io senza pubblico non lo farei, Sanremo richiede il pubblico. Ma è chiaro che se l'Ariston riapre, con spettatori veri o figuranti, invierò un telegramma al ministro e al prefetto e il giorno dopo aprirò i teatri di Venezia, Padova, Treviso. La legge è uguale per tutti, o no?».

Il Goldoni riaprirebbe in una città comunque vuota. Brugnaro sostiene che l'economia predominante di Venezia sarà sempre il turismo. Concorda?

«Intanto Venezia non sta morendo, basta vedere i set cinematografici di questi mesi. Dopodiché se aggiungi al turismo l'Università, la Fenice, il Goldoni, l'offerta cambia. Si può inventare una nuova offerta turistica? Io penso di sì».

Chi dovrebbe decidere quale svolta economica imprimere a Venezia? Magari un tavolo di esperti?

«Se vogliamo che qualcosa naufraghi si fa un tavolo o una cabina di regia. Non è il sindaco che sta organizzando i 1.600 anni di Venezia? Decide lui, sennò cosa lo abbiamo eletto a fare?».

Alda Vanzan

