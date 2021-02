«Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta». Mario Draghi allarga l'orizzonte della riforma fiscale indicando la necessità di un riassetto complessivo del sistema tributario, come quello realizzato all'inizio degli anni Settanta. E sulla base di quell'esperienza (e di altre estere come la riforma danese del 2008) suggerisce di affidare a una commissione di esperti il compito di elaborare una proposta, che avrà comunque al suo centro la revisione dell'Irpef con l'obiettivo di rendere quell'imposta più semplice e meno pesante per il contribuente, mantenendo una struttura progressiva.

Quello del presidente del Consiglio è un programma ambizioso, che di fatto potrebbe comportare anche un allungamento dei tempi previsti: il debutto del nuovo sistema era stato previsto dal precedente governo per il 2022, ora - anche se Draghi non ha detto - il calendario potrebbe subire uno slittamento di un anno, se la strada seguita sarà effettivamente quella della commissione tecnica, con lo strumento legislativo della legge delega seguita da decreti delegati. Di fatto, il presidente del Consiglio ha ripreso e fatta propria un'osservazione risuonata anche nel corso delle audizioni in corso davanti alle commissioni Finanze di Senato e Camera: l'attuale normativa fiscale è il risultato di una serie di «interventi parziali dettati dall'urgenza del momento, senza una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza». Mentre in realtà «il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all'altra». Inoltre - ha argomentato Draghi nell'aula di Palazzo Madama, una riforma complessiva sarebbe anche più equa e trasparente, perché «rende più difficile che specifici gruppi di pressione riescano a spingere il governo ad adottare misure scritte per avvantaggiarli».

I PUNTI

Sui punti specifici della riforma e sulle caratteristiche della nuova Irpef il presidente del Consiglio non si è sbilanciato. La semplificazione è un'esigenza avvertita da tutti e dunque sarà perseguita, mentre la necessità di ridurre il prelievo dovrà fare i conti con le risorse disponibili; anche in questa chiave però potrà essere utile un approccio complessivo, che permetterebbe di trovare margini di manovra nella razionalizzazione di agevolazioni esistenti o di altri tributi. La scelta sulla direzione tecnica in cui andare (riduzione di aliquote e scaglioni, oppure modello tedesco che era in auge con il precedente governo) sarà verosimilmente fatta più avanti. Non si parte da zero: proprio il lavoro delle commissioni parlamentari, con le numerose audizioni che sono andate avanti anche nei giorni della crisi politica, ha già permesso di mettere insieme molto materiale, che magari sarà usato dalla commissione voluta da Draghi.

IL COMPROMESSO

Del resto proprio quella sede potrebbe rivelarsi utile per cercare un compromesso tra forze politiche che, all'interno della nuova maggioranza, partono sulla carta da posizioni molto diverse anche in campo fiscale. Infine nel discorso della fiducia non è mancato il riferimento alla lotta all'evasione fiscale, su cui il presidente del Consiglio aveva già avuto modo di esprimersi in maniera molto netta in passato, quando era governatore della Banca d'Italia. Anche da questa voce potrebbero derivare ulteriori risorse per alimentare la riforma, che al momento dispone di un fondo da 8 miliardi (per l'anno 2022) di cui però almeno 5-6 sono già prenotati per l'assegno universale destinato a sostituire l'attuale coacervo di benefici per le famiglie: altro dossier che dovrà essere aperto quanto prima.

Luca Cifoni

