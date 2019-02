«Non è un voto su Ruby, diremo no Il Carroccio? A volte è più scaltro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Massì, salveremo Salvini. Non è mica il voto su Ruby».Mattia Fantinati da Nogara, Verona, è il sottosegretario del M5S alla Pubblica amministrazione. Si aggira in un Transatlantico semideserto con fare pacioso: «Il governo sarà unito sul caso Diciotti: sono sereno».Eppure, Fantinati, è un passaggio delicato per voi del M5S.«Certo che lo è. Aspettiamo che la giunta si esprima, ma il dossier mi sembra chiaro: si parla di una funzione di un ministro, di interesse dello Stato, di azione di governo. Non stiamo dicendo che Ruby sia la...