Non è Tripoli ma il petrolio il vero obiettivo del generale

LA TATTICAROMA Risale a giovedì scorso l'ultimo annuncio del maresciallo Khalifa Haftar «sull'ora zero». Su quell'assalto a Tripoli che rinnova di continuo ma che poi non mette in pratica. La verità è che l'uomo forte della Cirenaica è sostenuto da circa 25 mila uomini, ma quella conquista lo metterebbe in seria difficoltà, perché difficilmente riuscirebbe a tenere in scacco l'esercito di Fayez al Serraj, che vede schierati anche i fortissimi misuratini.LE MILIZIEHaftar sta attaccando Tripoli con circa 7.000 uomini dell'Esercito...