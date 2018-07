CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non è tanto importante chi decide di sospendere alimentazione e idratazione a una persona in stato vegetativo o di minima coscienza. Ma che questa decisione venga presa con la massima prudenza e in base a un'attenta valutazione clinica». È così che Adriano Pessina, ordinario di Filosofia morale e direttore del Centro di Ateneo di Bioetica alla Cattolica di Roma, commenta la sentenza della Corte Suprema in Gran Bretagna.Qual è il rischio di aver eliminato la necessità dell'autorizzazione del giudice?«C'è il rischio molto alto che la...