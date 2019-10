«Non è detto che il Nordest continui ad affidarsi a Salvini»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Millenial (è nato nel 1991), produttore cinematografico, ex Pd, in politica da qualche anno, fondatore di un gruppo civico che si chiama Generazione 90, che con i mondiali giocati in Italia non c'entra nulla. Marco Caberlotto è la sintesi del popolo della Leopolda. In verità a Jovanotti preferisce gli U2 e Bruce Springsteen, però è comunque nel range dei gusti di riferimento. A Venezia ha già iniziato a piantare qualche spina nel fianco del Pd e dei 5Stelle, alleati di governo a livello nazionale, chiedendo le primarie del centrosinistra...