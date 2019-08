«Non ci possiamo fidare» Dubbi di Zingaretti, Pd diviso sulle concessioni ai grillini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENA/2ROMA Il Pd oscilla tra l'apertura a Di Maio vicepremier (in coppia con un dem) a impossibile «fidarci». In mezzo c'è ancora una volta il segretario Nicola Zingaretti che ieri ha capito, sulla sua pelle, quanto sia pericoloso per il buon esito della trattativa questo continuo gioco al rialzo del M5S. Dopo la consultazione con Conte era in programma un incontro segreto con Di Maio, ma appena il capo politico ha finito di parlare il segretario ha sentito odore di tranello: «Vuole mandarci al voto con il mio avallo? Si sbaglia...