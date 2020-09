«Non capiscono». Petra Krchava liquida così quelli che la minacciano di morte. Che le augurano di spararsi, di finire in un lago di sangue. Ingegnere forestale, 31 anni, nata e cresciuta a Vinca, piccolo comune tra le montagne metallifere della Banskà Bystrica, la regione meno popolata della Slovacchia, Petra non ama i luoghi comuni: a San Valentino, per celebrare la festa degli innamorati, preferisce postare un grosso cuore di cervo ancora sanguinante, a Babbo Natale chiede fucili (su Instagram sorride aprendo la custodia della carabina sotto l'albero), posa sorridente accanto ai suoi trofei, cervi, camosci, selvaggina, esibisce con gioia sensuale il fisico statuario, i tatuaggi. Insomma, quanto basta per scatenare l'ira social di chiunque: animalisti, vegani, paladini del buongusto e della sobrietà, pacifisti. «Si sbagliano di grosso - ha detto Petra ai media britannici, uscendo allo scoperto io adoro la natura e la cosa più importante per me è preservarla per le generazioni future e spero un giorno di poter trasmettere questi valori a un figlio mio». La caccia Petra non l'ha cercata, l'aveva nel sangue, dice. È stato suo padre, Peter, a insegnarle, quando non aveva ancora sei anni. «Per noi è un modo di vivere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA