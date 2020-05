Il padovano Luigi Rossi Luciani è presidente della Carel di Brugine, gigante dei sistemi di condizionamento, refrigerazione, riscaldamento e umidificazione, che a livello di gruppo conta nel mondo oltre 1.600 dipendenti e un fatturato consolidato di 327 milioni di euro. La società è quotata. «Per questo sappiamo già che nel primo trimestre abbiamo registrato una riduzione dell'1% nei volumi delle vendite dice l'industriale dovuta però a quattro giorni di sciopero, che ho trovato personalmente discutibili, precedenti alla chiusura».

Nessun effetto lockdown?

«La sede italiana è stata completamente chiusa per una decina di giorni e a ritmo ridotto per un'altra ventina. Ma lavorando parecchio in sanità, malgrado qualche perdita ad aprile, a maggio siamo tornati sopra rispetto all'anno scorso».

Cos'è cambiato?

«Abbiamo introdotto lo smart working, una novità che potremmo in parte confermare, e le prescrizioni sanitarie, dalle distanze da tenere in azienda alla misurazione della temperatura all'ingresso. Al di là delle divisioni sugli scioperi, nel complesso abbiamo avuto un rinsaldamento nel fare squadra. Magari negli stabilimenti in Cina è difficile avere una percezione di cosa pensano i nostri collaboratori... Ma in Europa e in America la gente è contenta di stare in un'azienda sana, che può resistere a questo tipo di disastro».

Sono state utili le politiche di sostegno alle imprese?

«Il mio gruppo ha fruito della cassa integrazione. Ma si è trattato di provvedimenti a pioggia, operazioni slegate l'una dall'altra, in cui non riesco a scorgere una visione di futuro. Premesso che è molto difficile governare un Paese in un momento del genere, penso che molti governanti non siano abituati a lavorare. Sanno che se la Cig tarda ad arrivare, i nostri collaboratori non mangiano, per cui dobbiamo anticiparla? Sanno quante complicazioni si trovano davanti le imprese che chiedono di accedere ai finanziamenti stanziati?».

Li ha chiesti?

«No, ma se è per questo non li ho domandati nemmeno negli Stati Uniti, dove però ho ricevuto un bonus per la fabbrica ancora venti giorni fa. Pur non amando Trump, devo riconoscere che nel giro di cinque giorni ho avuto la comunicazione del funzionario e i soldi in cassa. Qui invece sembra che non si tenga assolutamente conto di quanto tante piccole difficoltà, sommate l'una all'altra, rendano difficile fare impresa. Anche se riconosco di essere un po' stupito nel vedere come due mesi di chiusura abbiano ridotto tante aziende in situazioni così drammatiche».

Intende dire che non erano abbastanza solide?

«Di sicuro erano sottocapitalizzate. Del resto fino a poco tempo fa c'erano incentivi fiscali importanti, per gli imprenditori che tenevano i soldi in azienda anziché nelle proprie tasche, ma poi sono stati ridotti».

Teme il rischio di infiltrazioni mafiose, vista la crisi di liquidità?

«Quello c'era anche prima, ora può solo peggiorare».

Come si uscirà dal tunnel?

«Vorrebbe che facessi l'indovino... Diciamo che non sono un pessimista e che sono stupefatto della fiducia che gli investitori ci danno: oggi abbiamo uno dei pochissimi titoli che non hanno subìto cali in Borsa».

Ma l'Italia?

«La posizione di Austria, Svezia, Danimarca e Olanda non mi è piaciuta, ma è giustificata dal fatto che non abbiamo mai rispettato i nostri impegni. L'unica cosa che sappiamo fare molto bene è dire che gli altri sono cattivi, ma intanto perdiamo l'occasione storica di tassi bassissimi. Sono un convinto europeista, ma questo vuol dire rispettare le regole sottoscritte con l'Europa. Quindi è vero che oggi c'è un momento di difficoltà, ma sono molto preoccupato per domani. Non riusciamo a contenere la spesa pubblica, ma per sagre e manifestazioni ce n'è sempre».

Come ha agito il Veneto nella gestione dell'epidemia?

«In maniera ondivaga, il che può essere anche un pregio. Ne siamo usciti bene, ma con una macchina scassata, a causa dei tagli alla sanità. Fortuna? Anche sacrificio, dei medici e degli infermieri. Credo che la politica abbia saputo barcamenarsi in una situazione difficile».

