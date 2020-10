«Il blocco della frontiera da parte della Slovenia appare assurdo guardando la differenza di condizioni pandemiche fra noi e loro. Tuttavia Lubiana dimostra ancora una volta di voler tutelare i propri interessi nazionali al di là di ogni convenienza politica. Beninteso a prescindere se le loro decisioni siano o meno giustificabili. Ora chiediamo con maggior forza a Roma di blindare con i militari la linea confinaria per bloccare la frontiera ai migranti irregolari». Ha le idee molto chiare Pierpaolo Roberti, assessore leghista alla sicurezza della Giunta regionale friulgiuliana e da sempre vicinissimo al presidente Massimiliano Fedriga.

Assessore, dunque ha ragione il Governo sloveno?

«Non dico questo. Ma certifico che dopo il marzo scorso è la seconda volta che la Slovenia chiude tutto senza alcun confronto con l'Italia e con noi del Fvg».

Intendete compiere qualche passo?

«Non abbiamo le competenze, attengono allo Stato. Ma scriveremo subito al premier Conte e ai ministri Di Maio e Lamorgese affinché si blindino una volta per tutte i confini in funzione di contrasto all'immigrazione irregolare».

Gli arrivi irregolari proseguono anche in queste settimane?

«Eccome, anche pochi giorni fa un gruppo di asiatici nella zona della Val Rosandra, alle porte di Trieste. Ma sulla rotta balcanica il peggio potrebbe essere imminente».

Ossia?

«Prima che l'inverno arrivi con i suoi rigori, le organizzazioni criminali cercheranno di alleggerire i campi profughi in Bosnia e convogliare un gran numero di migranti verso la frontiera italiana».

Croazia e Slovenia stanno a guardare?

«Ognuno difende i propri interessi, è evidente. Noi in Italia, invece, ci trastulliamo in questioni diplomatiche».

Come se ne esce?

«Dipende dal Governo. Già a marzo il Fvg aveva segnalato la necessità di fronte ad emergenze di tale portata di mettere da parte ogni posizione ideologica e agire con interventi di salute pubblica e gestione efficace del fenomeno in uno spirito di coesione operativa».

I cittadini rischiano di non capire.

«Questo è il vero problema: stiamo per subire nuove restrizioni con il Dpcm in arrivo da Roma, i nostri concittadini non possono andare in Slovenia, devono mettere la mascherina, osservare tutti gli altri obblighi. Invece il migrante irregolare può fare quello che vuole. È tutto grave e illogico, troppo illogico».

