«Non c'è missione a rischio zero ma è un lavoro fondamentale»

Bosnia, Kosovo, Iraq, nella carriera del generale di Corpo d'armata Gian Marco Chiarini c'è una vita passata sul campo. Dall'inizio del 2004 è stato a Nassiriya, dopo la serie di attentati che hanno ucciso 50 persone (25 morti italiani). E lui stesso è stato bersaglio di un agguato a Suq Al Shiyukh, al quale è scampato miracolosamente. Da quattro anni è in pensione, ma continua a rivestire incarichi nella Nato e nella Ue e non ha mai smesso di indossare la divisa.Generale, quanto si rischia in queste missioni?«È evidente che i rischi si...