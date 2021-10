Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Quando ormai la vittoria alle suppletive di Siena per la Camera è ormai scontata, a dispetto del fantasma dei Monte dei Paschi che l'ha inseguito per tutta la campagna elettorale, Enrico Letta finalmente si sbottona: «Sono emozionato e felice, non era facile. Quando ho accettato la candidatura i sondaggi mi davano testa a testa, invece....». Invece il segretario dem ha incassato il 49,9% dei voti, contro il 37,8 del candidato...