«Non aveva paura della morte alla fine era lei a confortare noi»

Bresciano, amico di Toffa da 15 anni, Fabrizio Gardina è il medico che la giornalista ha ringraziato pubblicamente lo scorso maggio, via social, per averla «letteralmente rimessa in piedi dopo l'intervento e la chemioterapia». Dottore in fisioterapia e riabilitazione, Gardina lavora nella clinica Domus Salutis di Brescia, nella quale Toffa era stata ricoverata dai primi di luglio dopo l'improvviso peggioramento accusato durante l'estate.Come ha conosciuto Nadia Toffa?«L'ho conosciuta 15 anni fa, dopo un intervento di riabilitazione su suo...