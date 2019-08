Non approva il fidanzato spara sei colpi alla figlia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DRAMMATEOLO (PADOVA) Aveva ritrovato l'amichetto di quando era bambina in chat. I due si sono innamorati e volevano sposarsi. Ma il padre di lei non approvava quella relazione. Così, il 46enne cingalese Mervin Maxi Thushara Naththandige Fernando, ha rubato il fucile al suo datore di lavoro, appassionato di caccia, ha raggiunto la figlia a Teolo, sui colli euganei in provincia di Padova, dove la ragazza lavora come badante, e ha fatto fuoco sette volte. Sei contro la giovane, la 26enne Chalani, e uno contro se stesso. L'uomo, però, non è...