Dopo il via libera della Bce e della Banca d'Italia per crescere nel capitale di

Mediobanca fino al 19,9%, ieri primo passo di Delfin - la holding di famiglia guidata da Leonardo del Vecchio - che ha comunicato alla Consob di aver superato la soglia del 10%. Secondo la dichiarazione inviata alla Commissione per il controllo delle società e la Borsa, la società controllata dal fondatore di Luxottica lo scorso 5 ottobre ha portato al 10,162% dal precedente 9,889% la sua partecipazione nel capitale di Piazzetta Cuccia. «Delfin non intende acquisire il controllo o, comunque, esercitare un'influenza dominante sulla gestione» dell'istituto. È quanto assicura la holding nella dichiarazione di intenzioni alla Consob precisando che «eventuali ulteriori incrementi della partecipazione», che non potranno eccedere il 19,9% autorizzato dalla Bce, «saranno pertanto valutati tempo per tempo sulla base, soprattutto, del rendimento dell'investimento, delle condizioni di mercato e delle opportunità di acquisto».

La quota del 10,1% di Piazzetta Cuccia è stata acquisita da Delfin per la «maggior parte» ricorrendo all'indebitamento finanziario. In particolare, spiega ancora la finanziaria che fa capo Del Vecchio, il 74,49% della partecipazione è stato acquisito «mediante risorse rivenienti da una linea di credito revolving concessa - senza vincolo di scopo - da Unicredit Luxembourg». Per restante 23,04% mediante «una linea di credito revolving concessa - senza vincolo di scopo - da Intesa Sanpaolo Luxembourg». Solo il 2,47% è stato acquisito mediante mezzi propri della holding.

L. Ram.

