VENEZIA La crisi non le ferma, anzi, riescono a navigare meglio e sembrano pronte ad agganciare la ripresa 2021. Secondo lo studio Controvento di Nomisma in collaborazione con Crif, in Italia sono 4.656 le imprese che navigano a gonfie vele e le migliori performance si registrano nel Nordest. Aziende di piccola e media dimensione (fino a 250 addetti), caratterizzate da elevati investimenti. Due i settori trainanti: packaging e farmaceutico.

Lo studio - partendo da 70.971 società di capitali rappresentative della conformazione manifatturiera italiana, con ricavi per 771 miliardi - ha consentito di individuare un gruppo ristretto di imprese (4.656) in grado di battere le difficoltà congiunturali e di sistema. Le regioni dove sono collocate le aziende più competitive dello studio Nomisma-Crif sono nel Nordest: Trentino-Alto Adige (+ 45% nel numero di imprese e + 51% nei ricavi), Veneto (+ 17% per imprese + 13% nei ricavi) ed Emilia-Romagna (+ 3% per imprese + 115% nei ricavi). Seguono le altre regioni del Nord come il Friuli Venezia Giulia. Le imprese d'eccellenza generano il 7,9% di ricavi (60,9 miliardi), il 12,9% del valore aggiunto (20,7 miliardi) e il 20,7% del margine lordo complessivo (13,6 miliardi). Dal 2014 hanno visto crescere i ricavi del 71,4% (+ 89,3% per le aziende medie), mentre il margine lordo in termini assoluti ha una performance pari al + 158% contro il + 18% delle altre. Tra i settori vincenti il packaging (ai vertici per ricavi), la farmaceutica (prima per numero di imprese controvento), autoveicoli, metallo e abbigliamento.

L'idea che emerge dallo studio è che l'Italia viaggi a due velocità. Le imprese Veterane (nel gruppo di imprese Controvento per la seconda volta consecutiva) vantano un volume d'affari che cresce infatti a ritmi più sostenuti dispetto alle Debuttanti (+ 79,1% contro + 63,7%), margini in crescita con investimenti molto superiori. In entrambi i gruppi la propensione all'investimento (materiale e immateriale) è comunque elevata (valori tra il 9% e il 12% dei ricavi) rispetto alla media manifatturiera (circa 4%). Lucio Poma di Nomisma evidenzia: «Anche prima dell'emergenza pandemica una importante parte economica del Paese aveva già abbondantemente rallentato e molte attività economiche chiudevano i battenti ogni mese. Lo studio evidenzia però come esista un gruppo di imprese che vanta una elevata dinamicità unita ad una solidità finanziaria assolutamente superiore alla media (in particolare le veterane). Dovrebbero aver resistito meglio alla crisi di oggi e sulle quali si può puntellare la ripresa del Paese».

