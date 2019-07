Nomine, Italia con l'Est contro i franco-tedeschi Ppe, processo a Merkel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATABRUXELLES Dopo un primo Consiglio europeo, conclusosi con un nulla di fatto dopo quasi venti ore di discussioni tra i 27 leader (Theresa May è ai margini data la Brexit), ci si riprova stamattina non si sa con quante chances di trovare un accordo. VETI INCROCIATILe nomine Ue sono da sempre un tema divisivo. Cinque anni fa furono necessarie tre riunioni dei capi di Stato e di governo, l'ultima a fine agosto. Dunque niente allarme. Se non fosse che questa volta le divisioni si accavallano e appaiono molto profonde. Foriere di...