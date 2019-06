CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOMINEBRUXELLES Non si può dire con certezza che cosa accadrà stasera alla riunione del Consiglio europeo perché come recita il vecchio adagio, chi entra papa in conclave ne esce cardinale. Tuttavia il risultato delle discussioni tra i leader europei presenti al G20 a Osaka, almeno un punto di ri-partenza del negoziato sulle nomine sarebbe stato stabilito: in pole position per la presidenza della Commissione europea è attualmente il laburista olandese Frans Timmermans.Una vera novità a suo modo storica: l'ultimo socialista a occupare quel...