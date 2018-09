Nomina dei vescovi storico accordo tra Vaticano e Cina `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAVILNIUS Dalla periferia del Nord Europa, in un territorio altamente militarizzato e segnato da un sotterraneo braccio di ferro con Putin che risveglia fantasmi mai fugati nel popolo lituano, Papa Bergoglio ha continuato a controllare a distanza gli ultimi passaggi dello storico accordo che stava per essere firmato a Pechino dai suoi emissari. Il Vaticano e la Cina, dopo decenni di travagliati approcci diplomatici, sono arrivati a un'intesa sulla nomina dei vescovi. La via dell'appeacement ha aperto una piccola fessura nella Grande...