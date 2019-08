Nomadi, il sindaco di centrosinistra chiede aiuto a Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) Lui si chiama Claudio Marian e da due anni è al governo di Noventa di Piave, comune del Veneziano, con una giunta di centrosinistra. Insomma, un sindaco progressista. Che però non ha esitato a rivolgersi al ministro degli Interni Matteo Salvini per chiedergli aiuto. «Sul rispetto della legalità e delle regole di convivenza civile la penso come lui», dice senza problemi Marian. Per questo si è rivolto alla deputata leghista Giorgia Andreuzza, che siede anche nel consiglio comunale di Noventa, ma...