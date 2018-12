«Noi non siamo l'Italia della paura» La Formula Veneto per gli azzurri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CONVENTIONPADOVA «Noi non siamo l'Italia della paura. Noi non siamo la Lega nord». Con queste parole ieri sera dal palco del Gran Teatro Geox di Padova il parlamentare forzista Davide Bendinelli ha lanciato il progetto Formula Veneto. Un progetto che per Forza Italia ha un obiettivo ben preciso: recuperare i voti che negli anni, anche in Veneto, sono passati dal partito di Silvio Berlusconi a quello di Matteo Salvini. «Noi vogliamo ripartire dal basso, dal territorio - ha scandito Bendinelli . Noi siamo con quegli imprenditori, con...