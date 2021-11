Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Con i dati più alti in Veneto per contagi e ricoveri, Padova si trova di nuovo a fronteggiare quello che da quasi due anni è il nemico pubblico numero uno: il Covid. In prima linea ci sono sempre loro, i sanitari. E a dirigere la frangia dell'emergenza più dura ci sono i reparti di terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera e del Sant'Antonio, diretti dal dottor Ivo Tiberio. Che proprio a gennaio 2020 assunse il ruolo di primario,...