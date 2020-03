Dalla trincea di Unicredit la crisi da coronavirus è una doppia sfida: affiancare le imprese, in particolare le Pmi, nel reggere questo primo urto. E preparare il terreno per la ripresa che l'amministratore delegato Andrea Casini, che condivide con Remo Taricani le responsabilità di gestione dell'Italia (primo mercato del gruppo, più di 5500 addetti solo nel Nordest), vede come possibile già dal secondo semestre.

Dottor Casini: sono già emersi problemi di liquidità per imprese e famiglie?

«Mi lasci premettere che il Nordest è un territorio di grande forza ed energia, pronto a far fronte a qualsiasi sfida. In questa specifica situazione di oggi sta emergendo tra le imprese una duplice sfida: quella di far fronte a un calo nei consumi e a un rallentamento in molte catene di fornitura. Come UniCredit stiamo intervenendo con soluzioni studiate appositamente per le imprese e i privati annunciate in questi giorni».

Quali?

«Già il 24 febbraio scorso abbiamo lanciato un «pacchetto emergenza» con la moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui per i privati residenti e per le imprese con sede nei Comuni più impattati dall'emergenza. Tra le misure straordinarie immediatamente predisposte anche la possibilità di valutare in alcune regioni, tra cui Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, la sospensione di sei mesi delle rate dei finanziamenti e, per le aziende che hanno ritardi nell'importazione, la possibilità di ritardare di 120 giorni i pagamenti a fronte di operazione di import. Infine ci siamo resi disponibili a dare un credito di liquidità per coprire l`eventuale squilibrio. Misure implementate, da questa settimana, con l'azzeramento delle commissioni di prelievo su circuito Bancomat presso gli Atm non UniCredit presenti nei Comuni delle zone rosse, a favore di titolari di carte di debito emesse dalla banca, la moratoria di 12 mesi sui canoni leasing per le imprese negli 11 comuni interessati e, previa valutazione sull'effettivo danno subito, la sospensione di 6 mesi del pagamento dei canoni leasing nelle regioni a oggi colpite».

Chiedete di allargare la zona rossa con le conseguenti facilitazioni da crisi a tutto il Nordest, la Lombardia e all'Emilia Romagna?

«Questa decisione non spetta a noi. Il nostro focus ora è stare vicini ai nostri clienti e condividere con loro soluzioni per affrontare le criticità. La nostra rete è sempre pienamente operativa. E non c`è stata nessuna discontinuità sui servizi alla clientela: al di là di due agenzie che abbiamo chiuso nella zona rossa abbiamo mantenuto un`operatività normale anche nelle zone più impattate».

Che fate per le imprese turistiche, agroalimentari e di ristorazione?

«Oltre alle misure straordinarie già messe in campo, stiamo intervenendo con soluzioni mirate. Abbiamo ad esempio messo oggi a disposizione dei fornitori di Esselunga 530 milioni di euro di affidamenti dedicati alle anticipazioni di pagamento dei crediti commerciali e il sostegno della filiera agroalimentare, così importante per l'economia del Paese. Inoltre vorrei ricordare il nostro programma Made4Italy per favorire un sistema integrato turismo-agricoltura che riserva un plafond di 5 miliardi per le Pmi italiane nel triennio 2019-2021».

E per aiutare le aziende esportatrici?

«In questo momento potrebbe essere particolarmente strategico per le Pmi italiane lo sviluppo dell'export digitale e UniCredit propone loro l'accesso al più grande marketplace B2B al mondo con un presidio in 190 paesi nel mondo e con oltre 160 milioni di operatori registrati».

Come viene gestito il lavoro nelle vostre filiali in questa emergenza?

«Applichiamo tutte le normative sanitarie emanate. In aggiunta abbiamo rafforzato l`utilizzo della consulenza a distanza. Questo è il momento in cui tali strumenti vanno valorizzati ancora di più: abbiamo circa 500mila clienti che già serviamo ma l`allargheremo a un altro milione: 2400 consulenti nelle nostre agenzie e 400 colleghi del nostro Call Center possono essere contattati direttamente dalla residenza dei nostri clienti».

Cautele per i vostri dipendenti? Prova della febbre in entrata?

«Nei grandi stabili sono previste misure straordinarie per l'accesso dei dipendenti. Più in generale abbiamo incoraggiato sin da subito l'utilizzo, ove possibile, di soluzioni di lavoro alternative come il flexible working da noi già attivo dal 2014, che ha permesso a molti nostri dipendenti di gestire anche la chiusura delle scuole. In certi casi siamo intervenuti con permessi retribuiti».

Prospettive di durata della crisi dal vostro osservatorio?

«È ragionevole aspettarsi un recupero nel secondo semestre. Ad agevolarlo potrebbe essere il favorevole costo del credito, che ha raggiunto i minimi storici sia in termini di tassi che di spread. Queste condizioni potrebbero aiutare le aziende a sostenere cali delle vendite senza forti stress finanziari e a superare così la fase di difficoltà».

Consigli per Borsa e investimenti?

«In un momento di turbolenza dei mercati finanziari come questo bisogno stare vicini ai clienti che vanno supportati per definire con loro le strategie più opportune. Il nostro ruolo è quello di rassicurare. Ne ho viste tante di queste crisi e il vero rischio sono i comportamenti irrazionali».

Maurizio Crema

