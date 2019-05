Noemi migliora, nelle chiese si prega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAPOLI Nel giorno della festa della mamma le preghiere alla Madonna in tutte le messe della domenica per la piccola Noemi. La bimba migliora, come suggella l'ultimo bollettino medico dell'ospedale Santobono ed anzi, la notizia positiva ulteriore è che l'equipe di fisioterapisti ha già iniziato il programma di riabilitazione. Si prega e si spera, a Napoli, perchè il «miracolo» di cui ha parlato il cardinale Sepe, continui. Nella Diocesi di Napoli la preghiera dei fedeli dedicata «alla piccola Noemi vittima innocente del crudele atto...