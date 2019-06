Noa morta di fame e sete Il Papa: sconfitta per tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA L'unica certezza è che una ragazza di 17 anni è morta perché non riusciva a vivere. È questo il vero dramma. Che poi si sia trattato di eutanasia, di suicidio assistito, o della scelta di lasciarsi morire di fame e di sete, cambia unicamente la sostanza: nel primo caso c'è un interesse pubblico, nel secondo no. Così oggi la fine di Noa Pothoven, la giovane olandese, viene raccontata non più come un caso di eutanasia, ma di una scelta personale, sulla quale nessuno è riuscito a intervenire, compresi i genitori. Il fatto che...