L'INCHIESTAROMA Il ritrovo dei No Vax violenti non si limita solo ai due gruppi scoperti su Telegram Basta Dittatura! e Guerrieri. La polizia Postale ne monitora altri venti. Tra i partecipanti a queste chat non si rilevano i toni aggressivi delle prime due. Tuttavia, visto il clima di tensione che si respira nel Paese, rimangono sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. Intanto, dopo la procura di Torino, anche quella di Roma...