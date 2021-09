Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE DENUNCETREVISO Mentre il fronte dei ribelli no vax e no Green pass continua a occupare le piazze trevigiane (ieri pomeriggio era a San Vendemiano, paese dove abita Luca Zaia), i nomi degli organizzatori finiscono sotto inchiesta per le manifestazioni non autorizzate. Sono una quindicina le denunce di carattere penale scattate nei confronti di chi ha chiamato illecitamente a raccolta il popolo no vax e no Green pass. Le sanzioni...