No-Tav e destra francese scontri alla frontiera sulla rotta dei migranti

IL CASOLa questione migranti porta nuova tensione al confine tra Italia e Francia. Questa volta i responsabili sono i centri sociali, con in testa i no tav, che si sono mobilitati dopo il blitz di quelli che loro chiamano fascisti. Ieri mattina, circa 120 persone, per lo più antagonisti e stranieri, sono partiti da Claviere con l'intenzione di superare il confine in segno di protesta. Alla fine, dando luogo a scontri, hanno oltrepassato la frontiera sfondando più volte i cordoni della gendarmerie. Subito dopo hanno bloccato la statale alle...