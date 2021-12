LE PROTESTE

PADOVA «Le nostre legittime preoccupazioni sono state ascoltate. Non accoglieremo mai con favore iniziative del genere». Non ha fatto mistero della sua soddisfazione Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme, quando ieri il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito in Prefettura a Padova ha vietato il corteo del movimento Veneto No Green Pass che alle 15 di oggi avrebbe dovuto attraversare il centro della cittadina termale. Troppi rischi per la sicurezza e la salute pubblica, ha stabilito il sopralluogo condotto ieri dai funzionari della questura. Anche perché diversi commercianti della cittadina termale si erano detti preoccupati sia del potenziale calo di clienti che di eventuali comportamenti violenti da parte dei manifestanti.

Fine delle proteste? Tutt'altro. Ai manifestanti, rappresentati da Cristiano Fazzini, è stata proposta come alternativa una manifestazione statica in piazza Mercato, sempre ad Abano, che sarebbe stata punto d'inizio e fine del corteo. A quel punto però Fazzini ha rifiutato con veemenza: «Non ha senso. La libertà non esiste più». Gli attivisti non hanno tuttavia mollato il colpo, ottenendo l'autorizzazione per un presidio statico a Padova. Con le piazze interdette a causa dell'apposita ordinanza di due settimane fa, la scelta è caduta su via Santa Chiara e piazzetta Palatucci. All'ingresso della questura.

LE AUTORITÀ

«Il nostro personale ha eseguito un sopralluogo venerdì mattina ad Abano ha spiegato il questore Antonio Sbordone . Il passaggio lungo il corso pedonale era incompatibile con il viavai che in questi giorni a ridosso del Natale caratterizza il centro della cittadina. Si sarebbero create pericolose situazioni di affollamento. Sottolineiamo che il diritto a manifestare c'è sempre, ma nel momento in cui non ci siano le condizioni di sicurezza e salute pubblica si può intervenire con il divieto».

Il corteo inizialmente sarebbe anche dovuto passare accanto alla casa di cura di Abano, altro elemento potenzialmente rischioso vista la necessità di passaggio dei mezzi di emergenza. «Ieri ci siamo incontrati con il questore e i sindaci di Padova e Abano ha aggiunto il prefetto di Padova, Raffaele Grassi . Ne è emerso, come sempre dopo un lungo confronto sinergico, che l'opzione migliore era una protesta statica. I manifestanti hanno rifiutato di farla nella cittadina termale, perciò si farà a Padova. Lunedì saremo in zona gialla e a quel punto tutti i cortei saranno bloccati».

LE PREOCCUPAZIONI

Ad Abano la notizia del corteo, approdato alle Terme dopo più di trenta manifestazioni nel capoluogo, aveva suscitato non pochi malumori. A partire dal sindaco Federico Barbierato, che si era detto «assolutamente contrario a un evento di questo tipo in una cittadina come la nostra, specie in un momento così delicato dal punto di vista pandemico e così importante per i commercianti a ridosso del Natale».

Ma a dimostrare più di qualche timore erano stati anche i commercianti e gli albergatori. Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme, prima che divenisse ufficiale l'annullamento del corteo era stato perentorio: «Mi sono consultato con i miei avvocati, sono pronto ad andare a formalizzare una denuncia e a chiedere un risarcimento di un milione di euro per il danno di immagine che causano alla nostra città con un evento come questo». Saputo del dietrofront, ha condiviso con il presidente dell'Ascom delle Terme, Claudio Lazzarini, il suo sollievo. «Temevano che non si riuscisse a fermarli ha chiosato Lazzarini . Ora mi auguro che manifestazioni come questa non si presentino più all'orizzonte».

Chi invece ha i negozi che affacciano sul corso dove si sarebbero dovuti riversare i manifestanti aveva anche un'altra paura prima di sapere dell'annullamento del corteo. «Non fatemi comparire con nome e cognome, vi prego hanno chiesto diversi esercenti . In altre città ci sono stati atti vandalici, alcuni negozianti hanno dovuto abbassare le serrande. Se dico pubblicamente quello che penso, potrebbero crearmi dei problemi passando qui davanti».

Serena De Salvador

