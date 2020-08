LA POLEMICA

ROMA Il Tar ha respinto il ricorso dei gestori delle discoteche, confermata la chiusura fino al 7 settembre per prevenire l'epidemia del coronavirus. Ma lo stop del 17 agosto ha avuto una conseguenza: stanno aumentando, in varie parti d'Italia, le feste abusive, nelle ville e nei casolari, ma anche i rave illegali. Si tratta di un fenomeno già visto a Ibiza, quando fin dall'inizio dell'estate tutte le discoteche sono rimaste chiuse e la polizia locale è stata costretta a intervenire per fermare i party illegali, spesso con dj a bordo delle piscine, che si stavano moltiplicando in varie aree dell'isola. Segnalazioni di feste abusive anche in Italia stanno arrivando da varie regioni: in Sicilia, ad esempio, si parla di party non autorizzati alle Eolie nelle grandi ville. In varie occasioni sono intervenuti i carabinieri, scattate denunce e multe. Alcuni esempi: a Filicudi, mega party in una villa con assembramenti sospesa da un blitz delle forze dell'ordine, denunciati i due organizzatori; a Panarea festa in villa con un centinaio di partecipanti: otto giovani, tra i 20 e i 22 anni segnalati dai carabinieri alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto sia per gli assembramenti, sia per la diffusione di musica ad alto volume mediante un potente impianto acustico. Nel Cremonese attorno a Ferragosto si è svolto un rave, ovviamente illegale, durato 4 giorni. Il Viminale, subito dopo la stretta decisa dal ministero della Salute, ha assicurato che saranno rafforzati i controlli, ma si tratta di un monitoraggio non semplice, perché comunque nelle ville e nelle case private, in Versilia come in Romagna, non è semplice bloccare tutte le iniziative abusive.

DETECTIVE

Il Silb (sindacati locali da ballo), dopo la decisione del Tar del Lazio che ha respinto la richiesta di annullare l'ordinanza di Speranza, passa al contrattacco e ingaggia dei detective privati in tutta la Regione. Racconta Maurizio Pasca, segretario nazionale del Silb: «Con gli investigatori vogliamo documentare cosa sta succedendo da quando ci hanno costretto a chiudere le discoteche. Segnalazioni di feste abusive, dove non c'è alcun controllo come invece avveniva nei nostri locali, dove nessuno misura la febbre prima di entrare, ci giungono da ogni parte di Italia. Sicuramente abbiamo feste abusive e illegali nel Salento, in questi giorni pieno di turisti. Ma lo stesso sta avvenendo anche in Liguria. Ci sono decine di video sui social a documentarlo». A rendere meno forte la posizione del Silb, però, c'è ciò che è successo a Porto Rotondo. Chi si era battuto contro lo stop alle discoteche, poteva sempre mettere sul tavolo un argomento forte: «Fino ad oggi non è mai stato registrato un focolaio nelle discoteche italiane». Ed era vero: ce n'erano stati numerosi in Spagna; nell'Isola di Pag il virus stava circolando nei locali notturni; a Praga e Seul c'erano state decine di contagiati nelle discoteche al chiuso. Ma in Italia, prima di agosto, non c'erano stati episodi di contagio diffuso (quanto meno dimostrati, visto che i giovani in maggioranza quando si contagiano sono asintomatici, quindi non sempre è facile capire se ci sia stata trasmissione del virus). A Porto Rotondo, però, è ormai stato certificato un mega focolaio, che ha già causato una cinquantina di infetti (ma il numero è destinato a salire) tra chi frequentava discoteche e locali notturni della Costa Smeralda. In Emilia, le aziende sanitarie di Parma e Piacenza sono state costrette ad eseguire oltre 200 tamponi a chi è stato in una discoteca della zona dove, il 14 e il 15 agosto, era andata una ragazza tornata da Malta e risultata positiva (era uscita senza aspettare l'esito del tampone).

In tutta Europa ormai molte nazioni stanno facendo scelte simili a quella dell'Italia: chiuse le discoteche in Spagna, limitazioni in Croazia e a Mykonos in Grecia (ad esempio al ristorante non si può essere più di quattro allo stesso tavolo). Diventa dunque più difficile sostenere che si possono riaprire le discoteche in tranquillità. Pasca osserva: «Il risultato ottenuto dalle chiusure però ha peggiorato la situazione. Sta proliferando l'abusivismo. Siamo già in possesso di centinaia di video di feste abusive in ville che sfuggono a ogni controllo. In un filmato ci sono dei giovani che addirittura si dichiarano positivi al Covid».

Mauro Evangelisti

