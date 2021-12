L'AGITAZIONE

ROMA Lo sciopero generale di Cgil e Uil del 16 dicembre contro la manovra non si può fare. O meglio: non possono aderire una quota consistente dei lavoratori dei servizi pubblici essenziali, come scuola, trasporti marittimi, aerei, locali e poste. Perché in quei comparti sono state già proclamate altre manifestazioni in date troppo vicine al 16 dicembre. E quindi verrebbero violate le regole sugli intervalli minimi tra una manifestazione e l'altra e sulla franchigia. É pomeriggio inoltrato quando l'ufficio del Garante degli scioperi Giuseppe Santoro-Passarelli dirama una nota per comunicare la delibera che, rilevando il mancato rispetto del periodo di franchigia previsto dalla legge (nel settore Poste ad esempio la regolamentazione nel servizio postale infatti esclude ogni azione di mobilitazione nei giorni di pagamento dell'Imu che quest'anno cade proprio il 16 dicembre) e il mancato rispetto della rarefazione oggettiva (intervalli minimi tra una manifestazione e l'altra), «invita le Confederazioni a riformulare la proclamazione dello sciopero» generale del 16 dicembre proclamato per tutti i settori pubblici e privati (esclusa la sanità) «entro cinque giorni dalla delibera».

DOCCIA FREDDA

È una tale doccia fredda per i due sindacati guidati da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri che, prima di diffondere alla stampa la loro risposta, passano un paio d'ore. Lo sciopero generale è l'arma estrema dei sindacati, e la decisione di usare questa arma contro la manovra, dopo che il premier Draghi ha comunque dimostrato disponibilità nell'ascoltare le richieste dei rappresentanti dei lavoratori, già è stata molto sofferta. Con la conseguenza, dai risvolti ancora tutti da esplorare, della rottura con la Cisl che si è da subito dissociata dallo sciopero. Nessuno però aveva messo in conto che dal Garante potesse arrivare uno stop, seppure parziale.

NIENTE RINVII

Rinviare lo sciopero dopo tutte le polemiche di questi giorni? Nemmeno a parlarne, si impuntano Landini e Bombardieri. Partono le consultazioni tra gli esperti in materia delle due confederazioni ed ecco quindi la decisione di andare avanti lo stesso. Di scendere comunque in piazza il 16 dicembre, anche se con qualche settore giocoforza escluso. «Cgil e Uil - si legge nella nota di quattro righe e mezzo - confermano lo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre. Prendono atto della delibera del Garante sugli scioperi , relativa a scioperi di settore o territoriali precedentemente proclamati, e procederanno garantendo che lo sciopero del 16 sarà effettuato nel pieno rispetto delle norme che regolamentano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali». Niente nuove date, quindi. Cgil e Uil scenderanno comunque in piazza giovedì prossimo, con qualche lavoratore in meno rispetto al previsto. Insomma sarà uno sciopero generale ridimensionato in alcuni comparti pubblici. Con i treni che circoleranno dappertutto. Con gli sportelli postali aperti. Senza corse saltate di metro e autobus. A tenere alte le bandiere dei due sindacati in piazza saranno soprattutto gli operai delle grandi industrie: il settore privato - è da ricordare - non è interessato dalla vigilanza del Garante. Nei servizi di igiene ambientale, inoltre, proprio ieri è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale, cosicché lo sciopero previsto per il 13 era già stato revocato.

Giusy Franzese

