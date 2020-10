IL CASO

ROMA Non bloccare l'attività giudiziaria e nello stesso tempo non esporre a rischio contagio magistrati, avvocati e personale. Di fronte all'avanzare della pandemia in tutto il Paese, Palazzi di giustizia compresi, il governo corre ai ripari. E mette in cantiere un pacchetto per rispondere a questa doppia esigenza. Un provvedimento, a cui sta lavora il ministero della Giustizia, che dovrebbe vedere la luce in tempi brevi, forse giovedì. E che tiene conto delle sollecitazioni sollevate in questi giorni dagli operatori della giustizia. Ultimo in ordine di tempo l'allarme lanciato dall'Anm sulla carenza di mezzi informatici necessari per celebrare i processi a distanza e sui «rischi» per la salute di operatori e utenti dei tribunali con l'indice puntato sul «silenzio» delle istituzioni competenti.

Il provvedimento punta a incrementare la digitalizzazione e i processi da remoto. Al vaglio sono anche interventi per consentire in misura maggiore il deposito telematico degli atti da parte degli avvocati. È quello che ha chiesto nei giorni scorsi l'Unione delle camere penali: con un decreto ad hoc copertura legale al deposito a mezzo pec di impugnazioni, memorie, istanze.

Giu.Sca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA