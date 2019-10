No alla cittadinanza italiana «È legato ai terroristi curdi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Emirhan Akbas è arrivato in Veneto due decenni fa come rifugiato politico, in fuga dalla guerra civile turco-curda. Regolare e incensurato, ha un lavoro e una famiglia, tanto che i suoi due figli più grandi hanno già ottenuto la cittadinanza italiana. Un titolo che invece a lui da una dozzina di anni viene negato, prima dal ministero dell'Interno e adesso anche dal Tar del Lazio, con una sentenza pubblicata venerdì, proprio nei giorni in cui infuria l'offensiva della Turchia nel Nordest della Siria: «Dall'attività...