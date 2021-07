Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La mobilitazione gronda punti esclamativi: «Green Pass? Qui non serve! Ce l'hai? Bene! Non ce l'hai? Bene lo stesso! È più di un anno che la nostra attività segue tutti i protocolli per farti essere in sicurezza, non serve un ulteriore lasciapassare!». Il cartello è già affisso al bar Filò, nel centro storico di Treviso, da cui il titolare Andrea Penzo Aiello guida la rivolta di Veneto Imprese Unite contro l'obbligo di esibire (e...