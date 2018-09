No ai big delle costruzioni legati ai concessionari Gemme commissario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Tutte escluse o quasi. Nel giorno del via libera del Quirinale al decreto per Genova e dell'investitura di Claudio Gemme a commissario, si scopre che quasi tutte le imprese di costruzioni italiane sono escluse dalla gara per la ricostruzione del ponte. Un divieto, inserito nell'ultima versione del provvedimento, che aveva sollevato più di un dubbio tra gli uffici legali del Mit, ma che ora, con la bollinatura del Colle, diventa realtà. Il caso per la verità era stato sollevato anche dal governatore della Liguria, Giovanni Toti,...