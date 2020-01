No a preti sposati, Ratzinger fa esultare i tradizionalisti

IL DIBATTITO

CITTÀ DEL VATICANO Non si sa ancora se e in che misura papa Francesco, nell'esortazione post-Sinodo sull'Amazzonia in via di ultimazione, terrà conto dell'altolà intimato dal suo predecessore Benedetto XVI, insieme al cardinale prefetto del Culto divino Robert Sarah, a possibili aperture all'ordinazione sacerdotale di uomini sposati, per quanto in casi limitati ed «eccezionali». Ma di certo l'imminente uscita del libro a quattro mani ha subito acuito i contrasti tra i pro e i contro, alimentando il fuoco delle polemiche tra favorevoli e contrari alle riforme di Jorge Mario Bergoglio.

I DUE FRONTI

Da una parte, è tutto un coro di esultanza tra gli osservatori, i siti e i blog del fronte tradizionalista e conservatore, che vedono come il fumo negli occhi la proposta sull'ordinazione dei viri probati, uomini esperti e con famiglia da fare sacerdoti per portare l'eucaristia nelle zone più impervie e irraggiungibili. Un commento per tutti? Quello di Antonio Socci: «Il nostro grande Papa non fa mancare la sua illuminante parola a questa povera Chiesa sottomessa all'oscurità del potere bergogliano».

Dall'altra, invece, uno storico della Chiesa come Massimo Faggioli (Villanova University) ricorda che «nel processo sinodale, il papa ha un ruolo che il papa emerito non ha». Ci si chiede anche se un Papa emerito che aveva promesso «incondizionata reverenza e obbedienza» al suo successore e una vita dedicata «alla preghiera e alla meditazione», rimanendo «nascosto al mondo», faccia bene a intervenire così apertamente su temi di governo della Chiesa all'esame del Pontefice in carica.

